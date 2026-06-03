أكثر من 200 بئر نشطة تعمل في حقل "أذري–جيراق–جونشلي"

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

قالت مهندسة المكامن في شركة "بي بي" كولستان كريملي خلال جلسة خاصة في مركز باكو إكسبو انه تم حتى الآن حفر أكثر من 400 بئر إجمالا في مجمع حقول "أذري–جيراق–جونشلي" وتعمل حاليا في الحقل أكثر من 200 بئر نشطة.

أفادت وكالة أذرتاج أن حقل "أذري–جيراق–جونشلي" الذي يُعد أكبر حقل نفطي وغازي في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر، قد أنتج حتى اليوم أكثر من 4.6 مليارات برميل من النفط.