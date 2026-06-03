عقد الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وبيلاروس

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

قام نائب رئيس الوزراء الاذربيجاري سامر شريفوف والوفد المرافق له بزيارة تمثال النصر في ميدان النصر بمدينة مينسك على هامش زيارة رسمية إلى جمهورية بيلاروس للمشاركة في الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين بيلاروس وأذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه خلال المراسم، استذكر نائب رئيس الوزراء وأعضاء الوفد بعمق وإجلال ذكرى الأبطال الذين ضحوا بحياتهم خلال الحرب العالمية الثانية في سبيل النصر على الفاشية ووضعوا إكليلا من الزهور أمام النصب.

كما وضع الوفد باقات من الزهور الطازجة أمام الشعلة الأبدية وأعرب عن احترامه لذكرى الضحايا بالوقوف دقيقة صمت.

في إطار الزيارة، اطّلع سمير شريفوف على دار التجارة الأذربيجانية العاملة في مينسك ومركز "بيرشي" التجاري الإقليمي الذي تُعرض فيه المنتجات المحلية البيلاروسية.

كما اطّلع شريفوف على المنتجات المقدمة تحت علامة "صُنع في أذربيجان" في دار التجارة الأذربيجانية، مؤكدا أن هذه المنصة تؤدي دورا مهما في التعريف بالمنتجات الأذربيجانية في السوق البيلاروسية وتوسيع فرص التصدير وتعزيز العلاقات التجارية.

كما تفقد نائب رئيس الوزراء في مركز "بيرشي" التجاري منتجات مصنّعة في مختلف مناطق بيلاروس، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال تشجيع الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية التجارية.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مجلس وزراء بيلاروس، رحّب رئيس الوزراء البيلاروسي ألكسندر تورتشين بالوفد الأذربيجاني، مؤكدا أن التعاون الصناعي والمشاريع الجديدة يشكلان نقاط نمو استراتيجية مهمة في التعاون الاقتصادي المتبادل بين أذربيجان وبيلاروس.

وأضاف تورتشين أن البلدين يرتبطان بعلاقات شراكة طويلة الأمد ومتينة، مشددا على أن توسيع التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وتنفيذ مشاريع صناعية جديدة سيعود بالنفع المتبادل على الجانبين.