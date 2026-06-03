أذربيجان يتفق مع الاتحاد الروسي وإيران على تطبيق نظام التصاريح الإلكترونية

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

أعلن مدير إدارة شحن البضائع في الوكالة الأذربيجانية للنقل البري آينا صبحان أبيلوف في كلمته خلال منتدى بحر الخزر الدولي الثاني للنقل والترانزيت والخدمات اللوجستية عن توصل أذربيجان إلى اتفاق مع الاتحاد الروسي وإيران لتطبيق نظام التصاريح الإلكترونية e-Permit.

وأوضح أبيلوف أن أهم مسألة في هذا المجال تتعلق ببطاقات تصاريح البلاد الأجنبية المستخدمة في عمليات الشحن الدولي، مشيراً إلى أن هناك مئات الآلاف من الوثائق المتبادلة التي تُمنح للناقلين والسائقين لتنفيذ عمليات النقل الدولي.

يذكر أن نظام e-Permit نظام إلكتروني يتيح تبادل وإصدار بطاقات التصاريح (العبور) المستخدمة بين البلدان في مجال النقل الدولي للبضائع عبر الطرق البرية بصيغة رقمية متكاملة.