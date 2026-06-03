مجموعة مبادرة باكو تعلن عن مشاريع مشتركة مرتقبة مع طائفة "الداليت"

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

صرح المدير التنفيذي لمجموعة مبادرة باكو عباس عباسوف للصحفيين بأن المجموعة بدأت تعاونها مع ممثلي جالية "السيخ" عام 2025، بينما شهد عام 2026 إجراء الاتصالات والمفاوضات الأولية مع ممثلي طائفة "الداليت" المنبوذة.

وأوضح عباسوف أن المجموعة تخطط للإعلان رسمياً خلال الأشهر القليلة المقبلة عن المشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الداليت.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الداليت يمثلون جماعة اجتماعية ضخمة تُقدر بمئات الملايين، لكنهم يعانون منذ سنوات طويلة من التمييز المنهجي والاضطهاد، مؤكداً عزم مجموعة مبادرة باكو على توسيع نطاق شراكاتها الإقليمية والدولية لحماية حقوق الفئات المستضعفة عرقياً ودينياً واجتماعياً.