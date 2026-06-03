رئيس اتحاد السيخ في كندا: منصة باكو تتيح لنا صوتاً دولياً في مواجهة التشويه

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

صرح رئيس اتحاد السيخ في كندا بوال مونيندر سينغ في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر الدولي المنعقد في باكو بعنوان "أحداث أمريتسار يونيو 1984: القمع العابر للحدود من قبل الهند ضد الأقليات العرقية في سياق الإبادة الجماعية" بأن للشعب السيخي روابط تاريخية عميقة للغاية مع أذربيجان.

وأوضح سينغ أنه زار باكو مراراً خلال الأشهر الخمسة أو الستة الماضية مؤكداً أنهم لقوا دائماً ترحيباً حاراً ووُفرت لهم مساحات واسعة لإجراء الحوار.

وأشار إلى أن هذا التعامل القائم على الاحترام والكرامة يحمل أهمية كبرى لشعب يسعى وراء حريته.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه في الوقت الذي تحاول فيه الهند عبر حملات التضليل تقديم السيخ للعالم كـ "متطرفين" و"إرهابيين" وممارسة سياسات صهر هوياتهم تحت شعارات "الهندوتفا" فإن منصة باكو أصبحت بمثابة فرصة لا غنى عنها وجسدت تضامناً دولياً كبيراً مع قضيتهم.