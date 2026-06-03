نائب الوزير: تُقدَّر إمكانات الطاقة الشمسية على أسطح المباني في باكو بـ9.4 غيغاواط

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

صرح نائب وزير الطاقة الاذربيجاني أورخان زينالوف خلال جلسة بعنوان "رسم خريطة إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزعة على أسطح المباني في أذربيجان" التي عُقدت في مركز باكو إكسبو ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة بان إمكانات الطاقة الشمسية الكهروضوئية تُقدَّر على أسطح المباني في مدينة باكو بنحو 9.4 غيغاواط، فيما يبلغ إجمالي إمكانات إنتاج الطاقة النظيفة حوالي 11.8 غيغاواط.

وقال زينالوف: "استنادا إلى الأعمال المنفذة في إطار التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال، بما في ذلك إشراك الجهات الفاعلة في السوق والمستثمرين المحتملين، نرى أن هناك فرصا مهمة للأعمال والاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح ولا سيما في مجال تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ونعتقد أن هذه الفرص لا تقتصر على العاصمة فحسب، بل يمكن توسيعها لتشمل مدنا أخرى في البلاد أيضا. كما نرى أن إنشاء مناطق الطاقة الخضراء يمكن أن يشكل أساسا متينا للانتقال إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفري في المستقبل وأن يدعم جهود الحكومة في التحول نحو الطاقة الخضراء. ويجب أن يكون هذا التحول متوازنا وعادلا وطموحا وفي الوقت نفسه يخلق فرصا جديدة للقطاع الخاص".