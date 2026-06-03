ارتفاع إيرادات صادرات "أذرالومينيوم" بنسبة 27%
باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)
جاء في عدد مايو من تقرير "مراجعة الصادرات" الصادر عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصال أن شركة "أذرالومينيوم" ذات المسؤولية المحدودة صدّرت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 منتجات بقيمة 63 مليون دولار .
أفادت وكالة أذرتاج أن هذا الرقم أكثر بمقدار 13.4 مليون دولار أو بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويُذكر أن إيرادات صادرات شركة "أذرالومينيوم" خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 بلغت 49.6 مليون دولار .
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
وفاة الأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي
- 03.06.2026 [20:54]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع نائبي وزيري فنزويلا وإيران فرص تعاون
- 03.06.2026 [20:46]
مجلس رؤساء وكالات أنباء رابطة الدول المستقلة يعقد اجتماعه في بطرسبورغ
- 03.06.2026 [20:35]
وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل سفير بريطانيا الجديد
- 03.06.2026 [19:42]
مباحثات طاقة بين أذربيجان وألمانيا في باكو
- 03.06.2026 [19:37]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تجري لقاءات في بلغراد
- 03.06.2026 [19:24]
الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يقران وثيقة "أولويات الشراكة"
- 03.06.2026 [19:06]
أذربيجان وبيلاروس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء
- 03.06.2026 [18:54]
معمل باكو لبناء السفن يبدأ إنشاء سفينة حاويات جديدة لدعم "الممر الأوسط"
- 03.06.2026 [17:54]
معهد الجغرافيا: ارتفاع مخاطر الانهيارات الأرضية في منطقة القوقاز الصغرى
- 03.06.2026 [17:11]
نعمان قورتولموش: الأمم المتحدة في حالة عجز
- 03.06.2026 [16:34]
هجوم بطائرة مسيّرة على مطار الكويت الدولي وإغلاق المجال الجوي
- 03.06.2026 [16:33]
باكو تستضيف الاجتماع المقبل لمجلس البنوك المركزية لبلدان منظمة الدول التركية
- 03.06.2026 [16:06]
"SOCAR Green": إمكانات طاقة الرياح في بحر الخزر تبلغ 157 غيغاواط
- 03.06.2026 [16:01]
ارتفاع إيرادات صادرات "أذرالومينيوم" بنسبة 27%
- 03.06.2026 [15:33]
توقيع مذكرة تفاهم جديدة لدراسة تراث أذربيجان الغربية
- 03.06.2026 [15:30]
رئيس اتحاد السيخ في كندا: منصة باكو تتيح لنا صوتاً دولياً في مواجهة التشويه
- 03.06.2026 [14:36]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها الصربية
- 03.06.2026 [14:31]
منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يواصل مشواره في بطولة العالم
- 03.06.2026 [13:19]
مجموعة مبادرة باكو تعلن عن مشاريع مشتركة مرتقبة مع طائفة "الداليت"
- 03.06.2026 [13:08]
أذربيجان يتفق مع الاتحاد الروسي وإيران على تطبيق نظام التصاريح الإلكترونية
- 03.06.2026 [12:55]
عقد الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وبيلاروس
- 03.06.2026 [12:37]
الرئيس إلهام علييف يفتتح المبنى الإداري الجديد للبنك المركزي في باكو
- 03.06.2026 [12:22]
أكثر من 200 بئر نشطة تعمل في حقل "أذري–جيراق–جونشلي"
- 03.06.2026 [11:44]
انطلاق المؤتمر الدولي الأول حول موضوع العودة إلى أذربيجان الغربية
- 03.06.2026 [10:53]
انخفاض سعر الذهب بأكثر من 31 دولارا في السوق العالمية
- 03.06.2026 [10:46]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.06.2026 [10:44]
برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار
- 03.06.2026 [10:42]
باكو تستضيف مؤتمراً دولياً حول القمع العابر للحدود ضد الأقليات في الهند
- 03.06.2026 [10:15]
منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا
- 03.06.2026 [10:07]
وزير الخارجية الأمريكي يعلن قبول إيران مناقشة جوانب من برنامجها النووي
- 02.06.2026 [23:26]
افتتاح مركز كونفوشيوس في بلاسوار بمشاركة السفير الصيني
- 02.06.2026 [23:11]
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأوزبكستاني
- 02.06.2026 [22:57]
باكو تستضيف بطولتين دوليتين في البلياردو هذا العام
- 02.06.2026 [22:02]
رئيس أناما يلتقي وفد مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعي إنسانية
- 02.06.2026 [21:42]
بدء محاكمة قادة النظام الانفصالي السابقين أمام محكمة الاستئناف في باكو
- 02.06.2026 [21:25]
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وكندا باكو، 2 يونيو، أذرتاج
- 02.06.2026 [21:08]
مباحثات طاقة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى
- 02.06.2026 [20:50]
افتتاح خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس بعد تحديثه
- 02.06.2026 [20:41]
سوكار وبي سي جي توقعان اتفاقية لخفض انبعاثات الميثان
- 02.06.2026 [20:25]
وزير الاقتصاد الأذربيجاني يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة
- 02.06.2026 [20:15]
رئيس شركة سوكار يبحث مع نائب رئيس إس إل بي فرص الرقمية وتحسين الإنتاج
- 02.06.2026 [20:00]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني
- 02.06.2026 [18:54]
إحباط تهريب أكثر من 22 كيلوغراماً من الماريجوانا في جمارك أستارا
- 02.06.2026 [17:51]
إعلان موعد حلول فصل الصيف في أذربيجان
- 02.06.2026 [17:45]
توتال إنيرجيز تعلن تصدير جزء من غاز حقل أبشرون إلى تركيا
- 02.06.2026 [17:28]
أذربيجان وأوزبكستان تتبادلان الخبرة حول مراكز تخزين طاقة البطاريات
- 02.06.2026 [16:57]
اجتماع مجموعة العمل الإستراتيجية الأذربيجانية الأمريكية في باكو
- 02.06.2026 [16:50]
ابناء الشهداء والمحاربين القدامى يزورون مرصد شاماخي للفيزياء الفلكية
- 02.06.2026 [16:36]
جيو كريستوفولي: ممر الغاز الجنوبي يُعد أحد الركائز المهمة لأمن الطاقة
- 02.06.2026 [16:07]
المدير التنفيذي العام: أذربيجان تواصل امتلاك أصول طاقة ذات مستوى عالمي
- 02.06.2026 [16:06]
تأسيس علاقات دبلوماسية بين جمهورية أذربيجان وولايات ميكرونيزيا الموحدة
- 02.06.2026 [15:39]
رئيس سوكار: الغاز الأذربيجاني يعد أحد أكثر مصادر الطاقة موثوقية في المنطقة
- 02.06.2026 [15:29]
وفد أذربيجاني يزور تمثال النصر في مينسك
- 02.06.2026 [13:11]
مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة في مجالي الرقمنة والنقل
- 02.06.2026 [12:45]
عرض مسرحية "الأمير الصغير" في باكو بمناسبة اليوم الدولي للطفل
- 02.06.2026 [12:45]
سوكار: الذكاء الاصطناعي سيتغلغل في جميع مجالات الحياة والاقتصاد
- 02.06.2026 [12:25]
انطلاق اليوم الثاني من فعاليات منتدى باكو للطاقة
- 02.06.2026 [11:31]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون الطاقي مع وزير البترول المصري
- 01.06.2026 [21:07]
نزلاء السجن في نخجوان يلتقون أطفالهم بمناسبة اليوم الدولي للطفل
- 01.06.2026 [20:42]
اجتماع رفيع المستوى بين قادة حرس الحدود الأذربيجاني والإيراني في أستارا
- 01.06.2026 [20:23]
اجتماع إستراتيجي في باكو بين رؤساء سوكار وتوتال إنرجيز وإكس آر جي
- 01.06.2026 [20:14]
افتتاح "مركز لوكس أذ" الثقافي الجديد في لكسمبرغ لتعزيز العلاقات الثنائية
- 01.06.2026 [19:45]
توتال إنرجيز تخطط تطبيق حلول خضراء جديدة في حقل أبشرون لتقليل الانبعاثات
- 01.06.2026 [19:05]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 01.06.2026 [18:34]
رئيسة المجلس الوطني تتوجه إلى صربيا في زيارة عمل
- 01.06.2026 [18:02]
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: موارد أذربيجان من الطاقة المتجددة ضخمة
- 01.06.2026 [17:39]
نائب وزير ألباني: نتعاون مع أذربيجان لتنويع مسارات إمدادات الطاقة
- 01.06.2026 [17:32]
الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح أسبوع باكو للطاقة محدث
- 01.06.2026 [17:08]