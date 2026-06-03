ارتفاع إيرادات صادرات "أذرالومينيوم" بنسبة 27%

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

جاء في عدد مايو من تقرير "مراجعة الصادرات" الصادر عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصال أن شركة "أذرالومينيوم" ذات المسؤولية المحدودة صدّرت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 منتجات بقيمة 63 مليون دولار .

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا الرقم أكثر بمقدار 13.4 مليون دولار أو بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويُذكر أن إيرادات صادرات شركة "أذرالومينيوم" خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 بلغت 49.6 مليون دولار .