جيمس هيذرينغتون: هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لدمج قدرات الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

صرح مدير المبيعات الاستراتيجية والحسابات الرئيسية في شركة "ABB Energy Industries" في جلسة بعنوان "دمج مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة: التحديات والحلول" التي عُقدت في مركز باكو إكسبو ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة بان هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لدمج قدرات الطاقة المتجددة المطلوبة في منظومة الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.

أفادت وكالة أذرتاج أن حصة مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة الكهربائية شهدت زيادة ملحوظة خلال العقود الأخيرة وهو ما فرض متطلبات جديدة على إدارة أنظمة الطاقة.

وقال: "عندما لا تتوافر في منظومة الطاقة قدرات كافية لتنظيم الجهد الكهربائي والحفاظ على الاستقرار أي خلل صغير قد يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات المتتابعة التي تتسبب في حوادث واسعة النطاق. ولهذا السبب، تحديث المنظومة على المستويين التكنولوجي والتنظيمي وكذلك على مستوى السياسات، يُعد أمرا حيويا في عملية التحول الطاقي. وإلا دمج مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة بشكل آمن وموثوق قد يواجه تحديات كبيرة".

وأكد جيمس هيذرينغتون في ختام حديثه أن نجاح التحول في قطاع الطاقة يعتمد على توفير البنية التحتية المناسبة والاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الشبكات الكهربائية وموثوقيتها.