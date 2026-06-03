"SOCAR Green": إمكانات طاقة الرياح في بحر الخزر تبلغ 157 غيغاواط

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

قال مدير قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة "SOCAR Green" إلتشين تارغولييف خلال جلسة بعنوان "دمج مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة: التحديات والحلول" ان الإمكانات التقنية لطاقة الرياح في بحر الخزر تبلغ نحو 157 غيغاواط، فيما تُقدَّر الإمكانات ذات الجدوى التجارية بحوالي 38 غيغاواط.

أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان تمتلك موارد كبيرة من الطاقة المتجددة. وأشار تارغولييف إلى أن أكبر إمكاناتها على المدى القصير والمتوسط تكمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث تتركز أبرز مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى المنفذة حاليا في البلاد في هذين المجالين.

وأضاف أن طاقة الرياح البحرية ستكتسب أهمية خاصة على المدى المتوسط والطويل، موضحا أن أذربيجان تُعد من الدول التي تمتلك واحدا من أكبر الإمكانات العالمية في هذا المجال.

كما أشار إلى وجود إمكانات في مجالي الطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية، إلا أن هذه التقنيات ما تزال أقل تنافسية من الناحية الاقتصادية والتجارية مقارنة بالطاقة الشمسية والرياح وهي في الغالب في مراحل البحث والتطوير. ولهذا فإن وتيرة تطورها أبطأ مقارنة بالتقنيات الأكثر استخداما وجدوى اقتصادية.