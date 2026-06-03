باكو تستضيف الاجتماع المقبل لمجلس البنوك المركزية لبلدان منظمة الدول التركية

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 4 و5 يونيو الجاري اجتماع "مجلس البنوك المركزية للبلاد الأعضاء في منظمة الدول التركية" بمشاركة وفود رفيعة المستوى من كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان ووتركيا إلى جانب هنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب وبحضور الأمين العام للمنظمة.

وأفاد البنك المركزي الأذربيجاني أن الاجتماع يبحث سبل ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي لمواجهة التحديات العالمية وتحسين آليات السياسة النقدية وتطوير التكنولوجيا المالية في عصر التحول الرقمي.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة السياسات النقدية والمالية ضد المخاطر الإقليمية وتطوير الأنظمة الرقمية. وتهدف هذه الهيئة الاستشارية التي تأسست عام 2024 وعقدت اجتماعها الأول العام الماضي في أستانا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي وأنظمة الدفع والبحوث الاقتصادية.