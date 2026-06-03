معمل باكو لبناء السفن يبدأ إنشاء سفينة حاويات جديدة لدعم "الممر الأوسط"

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

شهد معمل باكو لبناء السفن التابع للقابضة أذكون مراسم وضع عارضة السفينة الأولى ضمن مشروع بناء سفينتي حاويات بسعة 780 حاوية نمطية القادرة على العمل في بحر الخزر.

ويأتي المشروع في إطار التعاون الاستراتيجي بين أذربيجان والإمارات بناءً على الاتفاقية الموقعة في 16 سبتمبر 2025 بين مجموعة أبوظبي للموانئ والجانب الأذربيجاني.

وتسهم هتين السفينتين اللتين يبلغ طول الواحدة منهما 149.5 متر وعرضها 21 متراً بحمولة إجمالية تبلغ 9404 طن في تلبية الطلب المتزايد على الشحن عبر مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط وتقليص مدة الترانزيت الى عام 2028.

يذكر أن المعمل الذي نجح في بناء 14 سفينة وإصلاح أكثر من 170 أخرى منذ تأسيسه، قد رفع عدد طلباته الدولية مؤخراً إلى 4 سفن عقب توقيعه اتفاقية أخرى مع شركة "KTZ Express Shipping" الكازاخستانية لبناء سفينتي شحن جاف.