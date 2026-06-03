أذربيجان وبيلاروس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

وقعت اللجنة الحكومية الاذربيجانية للإحصاء واللجنة الوطنية البيلاروسية للإحصاء مذكرة تفاهم للتعاون وذلك في إطار الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المنعقد في العاصمة مينسك.

ووقع الوثيقة رئيس لجنة الإحصاء الأذربيجانية آزر ميرساقولوف ورئيسة لجنة الإحصاء البيلاروسية إينا ميدفيديفا.

وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة إلى تطوير آفاق التعاون وتبادل الخبرات والمعطيات الإحصائية بين المؤسستين الرسميتين في كلا البلدين.