مباحثات طاقة بين أذربيجان وألمانيا في باكو

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني مايكل هارمس وممثلي شركات ألمانية رائدة على هامش أسبوع باكو للطاقة.

وجاء في بيان الوزارة أن الجانبين بحثا الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين والمضخات الحرارية وأنظمة تخزين الطاقة وبنية شبكات الطاقة الكهربائية.

وشهد اللقاء تثمين بدء إمدادات الغاز الأذربيجاني إلى ألمانيا ودور باكو المتنامي في أمن الطاقة الأوروبي ومسار التحول الأخضر، حيث استعرض الوزير المشاريع الأذربيجانية الجارية في قطاع الطاقة النظيفة وممرات الطاقة الخضراء نحو أوروبا، مع تبادل الرؤى حول سبل تعزيز الشراكة المتعددة الأطراف مع الشركات الألمانية في ضوء خطط الربط الإقليمي ومشاريع الهيدروجين.