وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل سفير بريطانيا الجديد

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف سفير بريطانيا العظمى المعين حديثا لدى باكو دنكان نورمان وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده.

وقالت الوزارة في بيان إن الوزير بايراموف هنأ السفير بمناسبة تعيينه وبحث معه الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الثنائية وشؤون المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما من التطور الناجح للتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم مع التأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتوسيع الاتصالات رفيعة المستوى.

واستعرض الوزير بايراموف الواقع ما بعد النزاع في المنطقة ومسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا والخطوات التي تتخذها باكو لإرساء السلام فيما أكد نورمان أنه لن يدخر جهدا لتطوير التعاون بين البلدين.