وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع نائبي وزيري فنزويلا وإيران فرص تعاون

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

عقد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف اجتماعين ثنائيين منفصلين مع كل من نائبة وزير الهيدروكربونات الفنزويلية سيندي روندون ونائب وزير النفط الإيراني والمدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد توكلي.

وجاء في بيان الوزارة أن الاجتماع مع الجانب الفنزويلي تناول التعاون ضمن تحالف أوبك زائد وفرص الشراكة في قطاع النفط والغاز وتطوير الحقول الجديدة والمشاريع البحرية إلى جانب بحث العمل المشترك بين شركات الطاقة الحكومية وتنمية الموارد البشرية.

كما استعرض الوزير شهبازوف في اجتماعه مع المسؤول الإيراني مسارات التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية وسير تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات في قطاع الطاقة تحت مظلة مجموعة الدول الثماني النامية د8 .