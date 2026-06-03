سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 33 دولارا

باكو، 4 يوليو، (اذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 32.9 دولارا ليصل إلى 4499.8 دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر الفضة بلغ 73.5 دولارا بعد انخفاضه قدر 0.19 دولار.