انطلاق أعمال المنتدى الوطني الرابع للأمن السيبراني في باكو

باكو، 4 يونيو (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو أعمال المنتدى الوطني الرابع للأمن السيبراني الذي تنظمه جمعية منظمات الأمن السيبراني في أذربيجان بالشراكة الرئيسية مع المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لجهاز أمن الدولة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف الأساسي للمنتدى هو المساهمة في تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية في أذربيجان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع تبادل الخبرات الدولية والأساليب المبتكرة.

ويتضمن برنامج المنتدى كلمات يلقيها نخبة من الخبراء الدوليين البارزين في مجال الأمن السيبراني إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا العالمية. كما سيناقش المشاركون التهديدات السيبرانية المستجدة في ظل التحول الرقمي وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني وسبل حماية البنية التحتية الحيوية وفرص التعاون الإقليمي وأحدث الأساليب والممارسات في مجال الدفاع السيبراني.

إلى جانب ذلك، ستشهد جلسات النقاش والعروض التقديمية تبادل الآراء حول المخاطر الراهنة في مجال الأمن السيبراني والحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة والاتجاهات التكنولوجية العالمية والخبرات الدولية وأفضل الممارسات الناجحة.

وفي الجلسة المخصصة لموضوع "المنظومة الوطنية للأمن السيبراني" سيلقي عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني كلماتهم. وستتناول العروض منظومة الأمن السيبراني الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية وسبل مكافحة الجرائم الإلكترونية والإجراءات المتخذة لضمان الأمن في البيئة الرقمية.

كما سيتم خلال الجلسة عرض الخطوات المقبلة الخاصة بإضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع الشركات العالمية الموردة للتقنيات، إضافة إلى تسليم شهادة المجلس الاستشاري لممثل شركة هواوي.

وتم تخصيص جناح للمعارض ضمن فعاليات المنتدى، حيث تعرض الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال الأمن السيبراني منتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة وحلولها الناشئة.

ويُتوقع أن يسهم المنتدى الوطني الرابع للأمن السيبراني في توسيع نطاق التعاون في مجال الأمن السيبراني داخل البلاد وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، فضلا عن دعم المبادرات الجديدة الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي.