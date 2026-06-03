نقل نحو 557 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو–تبليسي–جيهان"

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

تم نقل ما يقارب 557 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو–تبليسي–جيهان" حتى اليوم.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية أنه قبل 20 عاما - في 4 يونيو 2006، أبحرت أول ناقلة محمّلة بالنفط الخام المخصص للتصدير والمنقول عبر هذا الخط.

ويُنقل عبر خط الأنابيب النفط المستخرج من حقول "أذري–جيراق–جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر، إضافة إلى المكثفات الغازية المنتجة من حقل شاه دنيز. ويبدأ خط الأنابيب من محطة محطة سنغتشال ويمر عبر أراضي أذربيجان وجورجيا وتركيا، وصولا إلى محطة جيهان البحرية على الساحل التركي للبحر الأبيض المتوسط.

وقد بدأ تشغيل خط أنابيب "باكو–تبليسي–جيهان" في يونيو 2006. وكانت عملية ملء الخط بالنفط قد بدأت في 10 مايو 2005، بينما وصل النفط الخام إلى محطة جيهان في 28 مايو 2006.