افتتاح معرض أذربيجان الدولي للمجوهرات في باكو

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

انطلقت في العاصمة باكو فعاليات معرض أذربيجان الدولي للمجوهرات "Azerbaijan Jewelry Show".

وشهد حفل الافتتاح كلمات ألقاها رئيس مجلس إدارة جمعية الصاغة الأذربيجانيين طوغرول عباس قولييف ونائب المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية أذبرومو تورال حاجيلي ورئيس الوفد التركي كوكخان يالتشين.

وتطرق المتحدثون إلى آفاق تشكيل سوق الأحجار الكريمة وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات، مشيرين إلى أن صياغة الذهب والمجوهرات تعد حرفة تاريخية في أذربيجان تحولت اليوم إلى قطاع استثماري واعد.

ويستمر المعرض من 4 إلى 6 يونيو الجاري، حيث يقدم معروضات تشمل الأحجار الكريمة والمشغولات الذهبية والفضية والسبائك والعملات التذكارية وإكسسوارات التغليف بجانب معدات صناعة المجوهرات.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من شركات أذربيجانية وتركية إلى جانب مؤسسات من بلاد عربية وكازاخستان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وعدة بلدان أوروبية.