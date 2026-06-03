رئيس وزراء أذربيجان يستقبل مشاركي اجتماع مجلس البنوك المركزية للدول التركية

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان علي أسدوف في 4 يونيو المشاركين في اجتماع مجلس البنوك المركزية للبلاد الأعضاء في منظمة الدول التركية المنعقد في باكو.

وجاء في بيان مجلس الوزراء بأن اللقاء شهد تأكيداً على أهمية اجتماع المجلس ودوره في تعزيز التعاون بين القطاعات المالية للبلدان الأعضاء وزيادة فاعلية المصارف المركزية. وجرت الإشارة بارتياح إلى تطور العلاقات القائمة على الثقة والمصالح المشتركة، مع التركيز على توسيع الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والنقل والطاقة والمالية خلال فترة رئاسة أذربيجان الحالية للمنظمة.

كما استعرض أسدوف الإصلاحات المتتالية لتحديث القطاع المالي والمصرفي في أذربيجان ورفع جودة الخدمات وتعزيز الشفافية واستقرار النظام البنكي وبحث مع الوفد آفاق تطوير التعاون المالي في إطار المنظمة.