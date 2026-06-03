نائب الوزير: زيادة تصدير الفواكه والخضروات من بين أهدافنا الرئيسية

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

قال نائب وزير الزراعة الاذربيجاني زؤور علييف في مؤتمر صحفي مخصص للقضايا الناشئة عن "برنامج تطوير إنتاج ومعالجة المنتجات الزراعية ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جمهورية أذربيجان للفترة 2026–2030" إنه تم تحديد زيادة القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية وخاصة رفع القدرة التنافسية للفواكه والخضروات في الأسواق الخارجية، كأحد المحاور ذات الأولوية في "البرنامج الحكومي الجديد".

أفادت وكالة أذرتاج عن نائب الوزير قوله إن البرنامج يتضمن عددا من التدابير المهمة بهدف توسيع الإنتاج الموجه للتصدير وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن "زيادة تصدير الفواكه والخضروات من بين أهدافنا الرئيسية. ولهذا الغرض سيتم تنفيذ إجراءات مثل إنشاء بساتين جديدة ومناطق زراعة مكثفة وزيادة حجم الإنتاج وتطوير المزارع الموجهة للتصدير. كما أن توسيع جغرافيا التصدير يعتمد بشكل خاص على الحصول على شهادات مطابقة للمعايير الدولية. ومن هذا العام يتم تطبيق آلية دعم جديدة للمنح المتعلقة بعملية الاعتماد (التصديق). أحد العوامل التي تحد من وصول المنتجين المحليين إلى الأسواق الخارجية هو تكاليف الحصول على الشهادات الدولية. في العديد من الدول تتطلب عملية استيراد المنتجات الالتزام بمعايير مثل GlobalG.A.P. والمعايير العضوية وغيرها. ونتيجة لدعم عملية الاعتماد ستزداد عدد المزارع التي تنتج وفق المعايير الدولية، مما يسهل وصول المنتجات الأذربيجانية إلى أسواق جديدة، بما في ذلك أسواق الدول الأوروبية".

وأضاف أن السوق الصينية تُعد من الوجهات ذات الإمكانات الكبيرة للمنتجات الزراعية الأذربيجانية، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتعزيز موقع هذه المنتجات في واحدة من أكبر أسواق الاستهلاك في العالم، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية وقنوات التجارة وتبسيط إجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما أكد أن تنويع الصادرات وتوسيع الوصول إلى أسواق جديدة وتشجيع الإنتاج وفق المعايير الدولية سيسهم في زيادة تنافسية القطاع الزراعي وتوسيع الصادرات غير النفطية للبلاد.