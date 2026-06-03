نائب الوزير: خلال الأشهر الستة الماضية تم حظر أكثر من ألفي مورد إنترنت ضار في أذربيجان

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

قال نائب وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني صمد الدين أسدوف في "المنتدى الوطني الرابع للأمن السيبراني" إنه خلال الأشهر الستة الماضية تم اتخاذ إجراءات ضد أكثر من ألفي مورد إنترنت ضار في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أنه يتم بشكل مستمر تعزيز إجراءات المراقبة والحماية في البلاد بهدف منع التهديدات السيبرانية.

وأشار نائب الوزير إلى أنه خلال فترة حرب الوطن والسنوات اللاحقة، تم إحباط العديد من محاولات الهجمات السيبرانية والتخريب ضد الموارد المعلوماتية لأذربيجان بنجاح.

وقال أسدوف إن حماية الموارد المعلوماتية للهيئات الحكومية والاكتشاف المبكر للتهديدات السيبرانية وتحييدها، يتم تنفيذها ضمن إطار عمل منهجي.

وأكد أن الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو جزء مهم من الأمن القومي ويتطلب استثمارات مستمرة في هذا المجال أيضا.