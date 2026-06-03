زيادة حصة الحيوانات عالية الإنتاجية في الثروة الحيوانية إلى أربعة أضعاف في أذربيجان

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

قال نائب وزير الزراعة الاذربيجاني زؤور علييف في مؤتمر صحفي مخصص للقضايا الناشئة عن "برنامج تطوير إنتاج ومعالجة المنتجات الزراعية ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جمهورية أذربيجان للفترة 2026–2030" إن تطوير قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية وتشجيع نماذج التربية الحديثة يحظى بمكانة خاصة في برنامج الدولة الجديد.

وأشار إلى أن التجارب الدولية والإمكانات المتاحة في البلاد تؤكد إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية من خلال تنفيذ التدابير المقررة.

وقال إن توحيد الأراضي الزراعية وتوسيع أنظمة الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد من شأنها أن ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة، ما سينعكس إيجابا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرة التصديرية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن إجراءات إضافية لدعم جميع المجالات الرئيسية لقطاع الثروة الحيوانية، بما في ذلك تربية الأبقار والأغنام والدواجن.

وأوضح أن نسبة الحيوانات عالية الإنتاجية من إجمالي الثروة الحيوانية في البلاد لا تزال منخفضة نسبيا إذ تبلغ حالياً نحو 5 بالمائة فقط بينما يهدف البرنامج إلى رفع هذه النسبة إلى أربعة أضعاف.

وأكد أن هذا التوجه يكتسب أهمية خاصة في زيادة إنتاج الحليب، كما يستهدف البرنامج رفع إنتاج لحوم الأبقار بنحو 20 بالمائة من خلال إنشاء مزارع متخصصة وتطبيق نماذج حديثة لتربية الحيوانات وتعزيز قاعدة الأعلاف.

وأشار إلى أن تطوير صناعة الأعلاف وزيادة عدد المزارع المتخصصة يعدان من الشروط الأساسية لرفع الإنتاجية، مضيفا أنه سيتم استحداث آليات تحفيزية جديدة لدعم المزارعين في هذا المجال.