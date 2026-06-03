مشروع "شاه دنيز" العملاق للغاز يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

يحتفل مشروع حقل "شاه دنيز" للغاز والمكثفات وهو أكبر كشف للغاز في تاريخ شركة بي بي وأحد أكبر الحقول عالمياً بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية مشاركة الإنتاج التي أُبرمت في 4 يونيو 1996 بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار والشركات الدولية.

وقالت شركة بي بي إن الحقل الذي تبلغ احتياطياته المقدرة بنحو 1 تريليون متر مكعب من الغاز و2 ملياري برميل من المكثفات شهد خلال عام 2025 إنتاج قرابة 27 مليار متر مكعب قياسي من الغاز و4 ملايين طن من المكثفات عبر منصتي "ألفا" و"برافو".

وبلغ إجمالي الغاز المصدر منذ بدء الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 نحو 271 مليار متر مكعب في حين وصلت النفقات الرأسمالية للمشروع إلى 31 مليار دولار.

ويضم الحقل 17 بئراً من بين أكثر 20 بئراً إنتاجية لشركة بي بي حول العالم.

ومنذ استكمال ممر الغاز الجنوبي في ديسمبر 2020، تحول الحقل من إمداد الأسواق الإقليمية في أذربيجان وجورجيا وتركيا إلى مصدر استراتيجي جديد لتأمين إمدادات الطاقة للمستهلكين في أوروبا أيضا.

وتتوزع الحصص في المشروع بين بي بي المشغلة 29.99 في المائة ولوك أويل الروسية 19.99 في المائة وشركة ممر الغاز الجنوبي 16.02 في المائة وتباو التركية 19 في المائة ونيكو الإيرانية 10 في المائة وإم وي إم الهنغارية 5 في المائة.