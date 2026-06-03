البنك المركزي الأذربيجاني يستضيف اجتماع مجلس المصارف المركزية للدول التركية

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

يعقد في البنك المركزي الأذربيجاني الاجتماع الدوري لمجلس المصارف المركزية (الوطنية) للبلاد الأعضاء في منظمة الدول التركية.

وقال البنك المركزي في بيان إن الاجتماع يشهد مشاركة الأمين العام للمنظمة كوبانيتش بك عمر علييف إلى جانب وفود من المصارف المركزية من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركيا بحضور هنغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وأعرب رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طالع كاظموف عن ثقته في أن هذا الاجتماع يشكل صفحة مهمة جديدة في أنشطة المجلس وسيسهم بإسهام فعال في بناء منظومة بيئية مالية أكثر تكاملاً وابتكاراً واستدامة في المنطقة.