وزير خارجية أذربيجان يستقبل سفير البرازيل الجديد لدى أذربيجان

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 4 يونيو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعين حديثاً لدى البلد برنارد كلينغل.

وجاء في بيان الخارجية أن السفير كلينغل قدّم نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير بايراموف الذي هنأه بمناسبة تعيينه وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية.

واستعرض الجانبان آفاق تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان والبرازيل مع التأكيد على أهمية تكثيف الحوار السياسي والزيارات المتبادلة.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع فرص توسيع الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والسياحة والطيران والتعليم والتكنولوجيا العالية وبحث أعمال فريق العمل المشترك للتعاون التجاري والاستثماري وتوسيع القاعدة القانونية بين البلدين.

كما ناقش الطرفان آفاق التنسيق داخل المنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة وأكدا على أهمية استمرار التعاون المتميز في إطار أجندة المناخ ومؤتمرات الأطراف الكوب إلى جانب تبادل الرؤى حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.