الناطقة باسم الخارجية الروسية: الاتحاد الروسي يؤيد التطوير المستمر للعلاقات مع أذربيجان وتدعو لاستئناف التعاون الثقافي والإنساني الشامل

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إيجاز صحفي عُقد في إطار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بأن الاتحاد الروسي يؤيد التطوير المستمر للعلاقات الثنائية مع أذربيجان في جميع الاتجاهات وتعتبر استئناف التعاون الشامل في المجال الثقافي والإنساني أمراً ضرورياً.

وأكدت ممثلة الخارجية الروسية أن موسكو تدعم التنمية المتسقة للعلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، مشيرة إلى ضرورة استعادة التعاون الكامل في المجال الثقافي والإنساني في القريب العاجل بعد فترة الانقطاع الأخيرة.

وأضافت زاخاروفا أن هناك مجموعة من المبادرات القائمة في هذا الصدد التي جرى نقاشها بالفعل على أعلى المستويات.