مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي لبحث الوضع الحالي للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك وقضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الأذربيجانية أن الوزير عراقجي استعرض خلال الاتصال مسار المفاوضات الجارية حول إيران وآخر التطورات في هذا الصدد، فيما أكد الوزير بايراموف على الأهمية البالغة للجهود الدبلوماسية من حيث الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما تناول الوزيران شؤوناً أخرى مدرجة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي وآخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك.