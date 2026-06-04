الرئيس الروسي: علاقاتنا مع أذربيجان تتسم بالعمق وتتطور بنجاح

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين الاتحاد الروسي وأذربيجان اتسمت دائما بالصداقة والصدق في مجالي الاقتصاد والسياسة وهي مستمرة في التطور بنجاح.

وذكر رئيس الدولة الروسية في معرض رده على سؤال رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء أذربيجان أذرتاج وقار علييف خلال احتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 29 بتوقيع إعلان التفاعل الحليفي بين البلدين قبل عدة سنوات مشيرا إلى أن الرئيس إلهام علييف يبذل جهودا كبيرة لتعزيز هذا الاتفاق بمضمون ملموس في مجالات التعاون المشترك.

وأوضح بوتين أن حجم الاستثمارات الروسية في الاقتصاد الأذربيجاني تجاوز 10 مليارات روبل مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة برأس مال روسي وتفاعل وثيق في القضايا الإنسانية، لافتا إلى المصالح المشتركة الواسعة في مجال اللوجستيات وفي مقدمتها ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.