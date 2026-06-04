الرئيس الروسي: ممتنون للغاية للرئيس إلهام علييف لدعمه في إيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه العميق لرئيس أذربيجان إلهام علييف على خلفية الدعم المقدم لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى إيران.

وأوضح بوتين في رده على سؤال رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف خلال لقاء جمعه بممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الـ 29 أن الجانب الأذربيجاني عمل بعمل مكثف وفعال للغاية في هذا الملف واستجاب على الفور لجميع الطلبات الروسية مؤكداً أن هذا التعاون البناء كان خطوة بالغة الأهمية لتخفيف حدة الأوضاع وتسهيل العمليات اللوجستية الإنسانية في المنطقة.