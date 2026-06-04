الرئيس فلاديمير بوتين: نجرى مباحثات في مجالات محددة وسأناقشها مع الرئيس إلهام علييف

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين الاتحاد الروسي وأذربيجان تتطور بتطور إيجابي للغاية، مشيراً إلى وجود ملفات مشتركة قيد البحث.

وفي إجابته عن سؤال رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج وقار علييف خلال اجتماعه مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الـ 29 قال بوتين "نجري مفاوضات بشأن عدد من الاتجاهات المحددة ومن المبكر الحديث عنها بالتفصيل الآن وهي تتعلق بالدرجة الأولى بقطاع الطاقة وسألتقي الرئيس إلهام علييف وسنتحدث بالتأكيد حول كل هذه المسائل".