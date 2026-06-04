انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

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انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:04]
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران
- 04.06.2026 [21:01]
أذربيجان تصدر شحنة جديدة من المشتقات النفطية إلى أرمينيا
- 04.06.2026 [20:21]
وزير خارجية أذربيجان يستقبل سفير البرازيل الجديد لدى أذربيجان
- 04.06.2026 [19:59]
حفل تقديم أغنية جديدة مستوحاة من قصيدة ليلى علييفا في مركز باكو للكتاب
- 04.06.2026 [19:27]
البنك المركزي الأذربيجاني يستضيف اجتماع مجلس المصارف المركزية للدول التركية
- 04.06.2026 [18:44]
متحف أذربيجان الوطني للفنون يحتفل بذكرى تأسيسه التسعين
- 04.06.2026 [17:58]
مشروع "شاه دنيز" العملاق للغاز يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه
- 04.06.2026 [17:36]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مدرسة داخليّة بمناسبة اليوم الدولي للطفل
- 04.06.2026 [16:45]
أذربيجان تحيي الذكرى الخامسة لاستشهاد الصحفي محرم إبراهيموف
- 04.06.2026 [16:33]
تقديم تقاليد الأزياء في أذربيجان الغربية وقارس في أنقرة
- 04.06.2026 [16:25]
جودت يلماز: الممر الأوسط أصبح مسارا آمنا وضروريا للتجارة العالمية
- 04.06.2026 [16:24]
وفد من موظفي الخدمة العامة الأوزبك يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 04.06.2026 [16:08]
الحرس الثوري الإيراني دعا إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان
- 04.06.2026 [16:00]
نائب الوزير: زيادة تصدير الفواكه والخضروات من بين أهدافنا الرئيسية
- 04.06.2026 [15:36]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 04.06.2026 [15:00]
وفاة أكبر معمرة في أذربيجان عن عمر يناهز 136 عام
- 04.06.2026 [14:51]
مؤتمر "جسر الأخوة" يجمع عائلات الشهداء من أذربيجان وتركيا في مدينة أغدام
- 04.06.2026 [13:43]
رئيس وزراء أذربيجان يستقبل مشاركي اجتماع مجلس البنوك المركزية للدول التركية
- 04.06.2026 [13:30]
افتتاح معرض أذربيجان الدولي للمجوهرات في باكو
- 04.06.2026 [13:09]
جولة إعلامية إلى خزان سرسنك المائي في منطقة قراباغ الاقتصادي
- 04.06.2026 [12:45]
لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية
- 04.06.2026 [12:18]
افتتاح مكتب هيئة السياحة الأذربيجانية في بكين
- 04.06.2026 [12:01]
نقل نحو 557 مليون طن من النفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب "باكو–تبليسي–جيهان"
- 04.06.2026 [11:50]
انطلاق أعمال المنتدى الوطني الرابع للأمن السيبراني في باكو
- 04.06.2026 [11:07]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 33 دولارا
- 04.06.2026 [10:48]
انخفاض سعر برميل النفط
- 04.06.2026 [10:44]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 04.06.2026 [10:41]
منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا
- 04.06.2026 [10:19]
زلازل في بحر الخزر
- 04.06.2026 [10:17]
وفاة الأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي
- 03.06.2026 [20:54]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع نائبي وزيري فنزويلا وإيران فرص تعاون
- 03.06.2026 [20:46]
مجلس رؤساء وكالات أنباء رابطة الدول المستقلة يعقد اجتماعه في بطرسبورغ
- 03.06.2026 [20:35]
وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل سفير بريطانيا الجديد
- 03.06.2026 [19:42]
مباحثات طاقة بين أذربيجان وألمانيا في باكو
- 03.06.2026 [19:37]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تجري لقاءات في بلغراد
- 03.06.2026 [19:24]
الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يقران وثيقة "أولويات الشراكة"
- 03.06.2026 [19:06]
أذربيجان وبيلاروس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء
- 03.06.2026 [18:54]
معمل باكو لبناء السفن يبدأ إنشاء سفينة حاويات جديدة لدعم "الممر الأوسط"
- 03.06.2026 [17:54]
معهد الجغرافيا: ارتفاع مخاطر الانهيارات الأرضية في منطقة القوقاز الصغرى
- 03.06.2026 [17:11]
نعمان قورتولموش: الأمم المتحدة في حالة عجز
- 03.06.2026 [16:34]
هجوم بطائرة مسيّرة على مطار الكويت الدولي وإغلاق المجال الجوي
- 03.06.2026 [16:33]
باكو تستضيف الاجتماع المقبل لمجلس البنوك المركزية لبلدان منظمة الدول التركية
- 03.06.2026 [16:06]
"SOCAR Green": إمكانات طاقة الرياح في بحر الخزر تبلغ 157 غيغاواط
- 03.06.2026 [16:01]
ارتفاع إيرادات صادرات "أذرالومينيوم" بنسبة 27%
- 03.06.2026 [15:33]
توقيع مذكرة تفاهم جديدة لدراسة تراث أذربيجان الغربية
- 03.06.2026 [15:30]
رئيس اتحاد السيخ في كندا: منصة باكو تتيح لنا صوتاً دولياً في مواجهة التشويه
- 03.06.2026 [14:36]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها الصربية
- 03.06.2026 [14:31]
منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يواصل مشواره في بطولة العالم
- 03.06.2026 [13:19]
مجموعة مبادرة باكو تعلن عن مشاريع مشتركة مرتقبة مع طائفة "الداليت"
- 03.06.2026 [13:08]
أذربيجان يتفق مع الاتحاد الروسي وإيران على تطبيق نظام التصاريح الإلكترونية
- 03.06.2026 [12:55]
عقد الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وبيلاروس
- 03.06.2026 [12:37]
الرئيس إلهام علييف يفتتح المبنى الإداري الجديد للبنك المركزي في باكو
- 03.06.2026 [12:22]
أكثر من 200 بئر نشطة تعمل في حقل "أذري–جيراق–جونشلي"
- 03.06.2026 [11:44]
انطلاق المؤتمر الدولي الأول حول موضوع العودة إلى أذربيجان الغربية
- 03.06.2026 [10:53]
انخفاض سعر الذهب بأكثر من 31 دولارا في السوق العالمية
- 03.06.2026 [10:46]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.06.2026 [10:44]
برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار
- 03.06.2026 [10:42]
باكو تستضيف مؤتمراً دولياً حول القمع العابر للحدود ضد الأقليات في الهند
- 03.06.2026 [10:15]
منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا
- 03.06.2026 [10:07]
وزير الخارجية الأمريكي يعلن قبول إيران مناقشة جوانب من برنامجها النووي
- 02.06.2026 [23:26]
افتتاح مركز كونفوشيوس في بلاسوار بمشاركة السفير الصيني
- 02.06.2026 [23:11]
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأوزبكستاني
- 02.06.2026 [22:57]
باكو تستضيف بطولتين دوليتين في البلياردو هذا العام
- 02.06.2026 [22:02]
رئيس أناما يلتقي وفد مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعي إنسانية
- 02.06.2026 [21:42]
بدء محاكمة قادة النظام الانفصالي السابقين أمام محكمة الاستئناف في باكو
- 02.06.2026 [21:25]
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وكندا باكو، 2 يونيو، أذرتاج
- 02.06.2026 [21:08]