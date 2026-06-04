انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 5 يونيو، (اذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 32.3 دولارا إلى 4472.7 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 1.29 دولار ليصل إلى 72.69 دولارا.