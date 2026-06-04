باكو تستضيف "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026"

باكو، 5 يونيو، (أذرتاج)

ستعقد في مدينة باكو يومي 9 و10 يونيو "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026: التكامل المالي العالمي للدول التركية".

أفادت وكالة اذرتاج أن القمة صُممت كمنصة رفيعة المستوى تهدف إلى تسريع اندماج الأنظمة المالية للدول الإقليمية والناطقة بالتركية في الفضاء المالي العالمي.

وسيُقام الحدث بدعم من مجلس جمعيات البنوك للدول التركية والبنك المركزي لجمهورية أذربيجان وجمعيات البنوك في كل من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركيا، بالإضافة إلى جمعية الممولين في كازاخستان وشركاء آخرين.

وفي إطار القمة، ستتم مناقشة أبرز الاتجاهات العالمية في قطاعي المصارف والتمويل لعام 2026. وتتمثل أهداف الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مواءمة الأطر التنظيمية ودمج أنظمة الدفع وتطوير العلاقات المصرفية المراسلة، إضافة إلى تشجيع الشراكات الدولية وصياغة رؤية مالية مشتركة.

وسيتبادل المشاركون الآراء حول الموضوعات التالية: التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أنظمة الدفع والتسوية والصيرفة المفتوحة، منظومات واجهات البرمجة التطبيقية، التمويل المعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والامتثال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصيرفة البديلة، التمويل المستدام والأخضر، فرص الاستثمار، رأس المال البشري، المهارات، الثقافة المالية.

وستجمع القمة كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي والجهات التنظيمية ومزودي الحلول والتقنيات للقطاع المالي والشركات الناشئة والخبراء الدوليين والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.