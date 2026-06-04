تحديث خط سكة الحديد بين باكو وتبليسي وقارص: الكفاءة اللوجستية والآفاق الاستراتيجية

باكو، 5 يونيو، (أذرتاج)

يُعد تطوير ممرات النقل الدولية أحد أهم المحركات الأساسية للتجارة العالمية والتكامل الاقتصادي في العصر الحديث الذي حوّل فيه التقدم التكنولوجي العالم إلى كيان اقتصادي واحد مترابط. ويُعتبر خط سكة الحديد بين باكو وتبليسي وقارس الذي يربط بين أوروبا وآسيا أحد أهم مسارات النقل الاستراتيجية التي تؤدي دورا محوريا في حركة الشحن الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق، أصبح تحديث هذا الخط ضرورة ملحّة نتيجة الزيادة المستمرة في تدفقات البضائع الدولية وتصاعد الاهتمام بالممر الأوسط.

وقال رئيس قسم في مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصال عقيل أسدوف إن خط سكة الحديد بين باكو وتبليسي وقارس بعد تحديثه يُعد من أهم المشاريع الدولية التي تُثري خريطة النقل في أوراسيا وتُسهم في إحياء طريق الحرير التاريخي بصيغته الحديثة.

كما أضاف أن الخط يتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة، إذ يربط بين مناطق مختلفة ضمن منظومة لوجستية موحدة، الأمر الذي يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيزها.