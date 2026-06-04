الرئيس إلهام علييف يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

وجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة إلى المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للبيئة الصادرة في باكو 5 يونيو 2026.

وأكد الرئيس علييف في رسالته أن استضافة أذربيجان هذا الحدث العالمي لأول مرة في المنطقة تعد تقديراً لدورها النشط في حماية البيئة وتعزيز الوعي الدولي. وسلط السيد الرئيس الضوء على التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وشح المياه واقتراب منسوب بحر الخزر من أدنى مستوياته التاريخية، مشيراً إلى أن البيئة النظيفة و"النمو الأخضر" يمثلان أحد الأولويات الوطنية الخمس للتنمية الاجتماعية الاقتصادية لأذربيجان حتى عام 2030.

كما أشار الرئيس علييف إلى إدراج غابات هيركان كأول موقع طبيعي أذربيجاني في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتطرق الرئيس الأذربيجاني إلى آثار "الإبادة البيئية" وتلوث الألغام جراء فترة الاحتلال الأرميني التي دامت نحو 30 عاماً، مؤكداً أن العمل جارٍ لإعادة بناء منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية المحررتين وفق مفاهيم "المدن والقرى الذكية" وإعلانهما منطقتين للطاقة الخضراء.

واختتم الرئيس علييف بالإشادة بالإرث المناخي لأذربيجان عبر رئاستها لمؤتمر الكوب29 وما تمخض عنه من قرارات تاريخية تجسدت في "طفرة باكو" بجانب استضافة الدورة الـ 13 للمنتدى الحضري العالمي الووف13 وإقرار وثيقة "نداء باكو للعمل"، مؤكداً استمرار أذربيجان في قيادة الجهود البيئية متعددة الأطراف لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.