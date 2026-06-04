وزير الزراعة الاذربيجاني يزور تركيا
إسطنبول، 5 يونيو، (أذرتاج)
قام وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف والوفد المرافق له بزيارة تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج أن الوزير محمدوف يشارك في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لقطاع الزراعة الذي يعقد تحت عنوان "الحد من الفاقد بعد الحصاد تعزيز الكفاءة في سلسلة إمدادات الغذاء" في إسطنبول .
كما يُنتظر أن يعقد وزير الزراعة عددا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية في إطار الزيارة.
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