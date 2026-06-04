السفير مصطفاييف: العلاقات مع بلاد الجوار دائرة خارجية أولى لأمن أذربيجان وتنميتها

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أكد سفير أذربيجان لدى الاتحاد الروسي رحمن مصطفاييف في كلمته في جلسة "منصة ثلاث زائد ثلاث: التحديات المشتركة والشراكة الاستراتيجية" ضمن منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 أن تطوير العلاقات مع بلاد الجوار يمثل الأولوية الأساسية للسياسة الخارجية لأذربيجان موضحا أن منصة ثلاث زائد ثلاث التي اقترحها الرئيسان إلهام علييف ورجب طيب أردوغان تعكس رؤية باكو في تحويل جنوب القوقاز إلى منطقة آمنة ومزدهرة بالتعاون مع الاتحاد الروسي وتركيا وإيران.

وأشار السفير إلى أن أذربيجان تترجم ذلك عبر خطوات واستثمارات فعلية، حيث تم توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة مع ممثلي جمهورية داغستان على هامش المنتدى.

وفيما يخص العلاقات مع أرمينيا أعرب مصطفاييف عن أمله في استكمال عملية التطبيع وتوقيع معاهدة السلام مع الحكومة الأرمينية الجديدة، مشيداً بالتقدم المحرز في ملف ترسيم الحدود وتطوير الحوار بين المجتمعين المدنيين.