البنك المركزي الأذربيجاني ونظيره الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم في باكو

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

وقع البنك المركزي الأذربيجاني مذكرة تفاهم للتعاون مع البنك المركزي الهنغاري وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس المصارف المركزية للبلاد الأعضاء في منظمة الدول التركية المنعقد في باكو.

وجاء في بيان البنك المركزي الأذربيجاني بأن المذكرة تهدف إلى تعزيز الأسس المؤسسية والقانونية للتعاون بين المؤسستين وتوسيع العلاقات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعارف في مجال العمل المصرفي المركزي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تعميق الشراكة في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية بأسواق رأس المال وقطاع التأمين ونظم المدفوعات والتكنولوجيا المالية عبر تنظيم اجتماعات وندوات برامج تدريبية وزيارات عمل متبادلة، بما يسهم في تطوير القطاع المالي لكلا البلدين.