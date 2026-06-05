المحلل السياسي الإماراتي : العلاقات مع أذربيجان تكتسب طابعاً استراتيجياً ومؤسسياً متزايداً

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

صرح المحلل السياسي الإماراتي سالم الكتبي لمراسلة وكالة أذرتاج بأن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث باتت تكتسب طابعاً استراتيجياً ومؤسسياً يشمل مجالات واسعة من الاقتصاد والأمن إلى التكنولوجيا والتعليم.

وأوضح الكتبي أن الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الذي عُقد في باكو في أبريل 2026، يعد تأكيداً مهماً على هذا المسار، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تطوير آليات مستدامة للتنسيق طويل الأجل وتنفيد مشاريع ملموسة في إطار خارطة الطريق المشتركة للأعوام 2025-2029.

وأضاف أن الشراكة الثنائية تجاوزت الأطر الدبلوماسية التقليدية لتجعل من الإمارات وأذربيجان شريكين محوريين ليس فقط على المستوى الثنائي، بل وفي سياق القضايا الإقليمية في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز أيضا.