المحلل الإماراتي: آفاق واسعة لتعزيز الشراكة بين الإمارات وأذربيجان في الطاقة النظيفة

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

صرح المحلل السياسي الإماراتي سالم الكتبي لمراسلة وكالة أذرتاج بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان تمتلكان فرصاً هائلة لتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وأوضح الكتبي أن كلا البلدين يسعيان للحفاظ على مواقعهما الريادية في سوق الطاقة العالمي مع الاستثمار النشط في تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنفيذ الأجندة المناخية، مما يجعل قضايا تحول الطاقة ركيزة أساسية في الحوار الثنائي.

وأكد أن الشراكة في هذا القطاع تحقق بالفعل نتائج ملموسة، حيث تنفذ شركة "مصدر" الإماراتية بالتعاون مع شركة "سوكار غرين" مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية في أذربيجان، تشمل محطة "قراداغ" للطاقة الشمسية ومنشآت جديدة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 760 ميغاوات، معتبراً أن هذه المشاريع تؤسس لقاعدة صلبة لتطوير الشراكة الاستراتيجية مستقبلاً.