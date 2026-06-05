اللجنة البرلمانية المؤقتة لمواجهة التهديدات الهجينة تصدر بياناً بشأن تضليل سي إن إن

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أصدرت اللجنة المؤقتة لمواجهة التدخلات الخارجية والتهديدات الهجينة في المجلس الوطني بياناً شديد اللهجة بشأن التضليل الإعلامي الموجه من شبكة سي إن إن.

و فند البيان ما أوردته الشبكة في مقالها الصادر في 5 يونيو 2026 تحت عنوان مزعوم يدعي إرسال قوات إسرائيلية إلى أذربيجان، مؤكداً أن هذه الادعاءات تستند إلى مصادر مجهولة وتمثل جزءاً من حملة ممنهجة للإضرار بمصالح أذربيجان الوطنية وعلاقاتها الإقليمية.

وأشارت اللجنة إلى رصد تكتيكات نشر مكثفة ومنسقة للمقال عبر منصات التواصل الاجتماعي فور صدوره، مجددة التأكيد على خلو البلد من أية قاعدة أو قوة عسكرية أجنبية.

واختتمت اللجنة بدعوة شبكة سي إن إن إلى تقديم أدلة ملموسة تثبت صحة مزاعمها أو نشر تكذيب رسمي، تجنباً لترسيخ دور الشبكة كأداة في العمليات الإعلامية والحملات التضليلية التي تعد جزءاً من التهديدات الهجينة.