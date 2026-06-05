المحلل الإماراتي : الإمارات وأذربيجان مؤهلتان للانتقال إلى مشاريع إنتاج طاقة الهيدروجين

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

صرح المحلل السياسي الإماراتي سالم الكتبي لمراسلة وكالة أذرتاج بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان مؤهلتان للانتقال إلى مشاريع مشتركة في مجال إنتاج طاقة الهيدروجين وذلك عقب التعاون الناجح بينهما في قطاع الطاقة الشمسية.

وأوضح الكتبي أن تأسيس مثل هذه المشاريع يمثل سيناريو واقعياً تماماً لتطوير التعاون الثنائي، مستدركاً أن نجاح هذه المبادرات سيعتمد على عدة عوامل أساسية أبرزها توفر التمويل اللازم وتطوير البنية التحتية الحديثة وصياغة مسارات تصديرية فعالة.

وأشار إلى أن كلا البلدين يمتلكان طموحات قوية في مجال تحول الطاقة ويسعيان لحجز مكانة بارزة في سوق الطاقة النظيفة العالمي الناشئ، مؤكداً أن الشراكة في قطاع الهيدروجين قد تتحول على المدى المتوسط إلى اتجاه استراتيجي جديد للتفاعل بين أبوظبي وباكو.