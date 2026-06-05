سعر نفط أذربيجان ينخفض

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

انخفض سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية حيث إن البرميل من نفط أذربيجان يعرض بقيمة 48ر99 دولارا بعدما تراجع قدر 13ر1 دولار أو بنسبة 28ر1 في المائة.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.