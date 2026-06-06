وزير الزراعة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته المولدوفية في تركيا

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

عقد وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف خلال زيارته تركيا اجتماعاً مع وزيرة الزراعة والصناعات الغذائية المولدوفية لودميلا كاتلابوغا لبحث سبل توسيع الشراكة الزراعية بين البلدين.

وأكد الوزير محمدوف أن القطاع الزراعي يمثل أحد أكثر المسارات واعدية في العلاقات الودية بين باكو وكيشيناو مستشهداً بمخرجات الاجتماع السادس للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وسلط الجانبان الضوء على قضايا الأمن الغذائي وتكيف الزراعة مع التغيرات المناخية ونقل التقنيات الحديثة.

ودعا الوزير الأذربيجاني الجانب المولدوفي للمشاركة بجناح وطني في معرض بحر الخزر للزراعة الدولي بباكو، معرباً عن استعداد بلده لمشاركة خبراتها في رقمنة القطاع الزراعي.

كما شهد الاجتماع مناقشة تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الغذائية ودعم قطاع صناعة النبيذ وتفعيل برامج التبادل العلمي إلى جانب تقييم أنشطة فريق العمل المشترك بين البلدين.