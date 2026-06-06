الخارجية الأذربيجانية تحدد حصيلة ضحايا مواطنيها إثر هجوم في بحر آزوف

باكو، 6 يونيو، أذرتاج

حددت وزارة الخارجية الأذربيجانية الحصيلة الرسمية وبيانات الهوية للمواطنين الأذربيجانيين المصابين والمتوفين إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينتي الشحن "ناترا" و"زيركون" في بحر آزوف 5 يونيو 2026.

وقالت الوزارة في بيان إن السفينتين كانتا تقلّان 25 مواطناً أذربيجانياً، تأكدت وفاة 4 منهم وإصابة 4 آخرين، في حين تبين أن أحد الضحايا الذين أُعلن عن وفاتهم سابقاً يحمل الجنسية الروسية.

وقد تم العثور على جثماني رجب أحدوف من مواليد 1976 ومحمد علييف من مواليد 1997) وجارٍ اتخاذُ الإجراءات لنقلهما إلى أرض الوطن، بينما تم الإبقاء على السفينة "زيركون" في موقعها بسبب مخاطر الانفجار لحين استكمال فرق الإنقاذ التابعة للاتحاد الروسي عمليات البحث وتحديد مصير المفقودين الآخرين.

وفي سياق متصل، غادر المصابان صامد عبادزاده ورشاد مدد خانوف مستشفى مدينة ييسك الروسية بعد تلقي العلاج وتستقر الحالة الصحية للمصابين أمين والحوف ونامق جعفرلي تمهيداً لخروجهما، في حين يوجد موظفو السفارة الأذربيجانية في الموقع لتقديم الدعم القنصلي وتأمين وثائق العودة لمن فقدوا جوازات سفرهم.