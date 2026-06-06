الخارجية الأذربيجانية تتابع أوضاع مواطنيها إثر هجوم بطائرات مسيرة في بحر آزوف

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

توجه موظفو سفارة جمهورية أذربيجان لدى الاتحاد الروسي فوراً إلى المنطقة عقب الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف سفينتي شحن في بحر آزوف وأسفر عن مقتل وإصابة مواطنين أذربيجانيين.

وقالت خارجية أذربيجان في بيان إن موظفي القسم القنصلي موجودون حاليا في مدينة ييسك لتقديم الدعم القنصلي اللازم للمصابين والناجين الذين تتمتع حالتهم الصحية بالاستقرار.

وتواصل السلطات الروسية المختصة إجراءات تحديد هويات الضحايا ضمن عمليات البحث والإنقاذ، بينما تتخذ السفارة التدابير اللازمة لإصدار شهادات العودة وتسهيل عودة المواطنين الناجين إلى البلد فيما تؤكد الوزارة أنها تبقي القضية تحت الرقابة الصارمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وسيتم إعلام الرأي العام بتفاصيل نقل الجثامين لاحقاً.