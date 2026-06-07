جيجون بايراموف يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

غادر وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف اليوم متوجها إلى مدينة إسطنبول التركية في زيارة عمل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه من المقرر أن يشارك الوزير في الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية أذربيجان وجورجيا وتركيا وأن يلقي كلمة خلاله، كما من المنتظر أن يعقد عددا من اللقاءات رفيعة المستوى.