انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

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العراق يغلق مجاله الجوي مؤقتا
- [11:45]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:05]
الخارجية الأذربيجانية تحدد حصيلة ضحايا مواطنيها إثر هجوم في بحر آزوف
- 06.06.2026 [19:51]
وزير الزراعة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته المولدوفية في تركيا
- 06.06.2026 [19:41]
حملة لغرس الأشجار في باكو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بمشاركة أممية رفيعة
- 06.06.2026 [17:46]
أرمينيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية التصويت لتجديد تشكيلة البرلمان
- 06.06.2026 [16:07]
حفل باهر لأيام الثقافة الأذربيجانية في تركمانستان
- 06.06.2026 [15:06]
انطلاق مهرجان "السيارات الكلاسيكية والخارقة" في باكو
- 06.06.2026 [13:55]
منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
- 06.06.2026 [13:41]
دبلوماسيون أوروبيون يزورون مدينة كنجة ضمن فعاليات "القرية الأوروبية 2026"
- 06.06.2026 [13:24]
افتتاح معرض "لآلئ التراث الوطني الأذربيجاني" في العاصمة التركمانستانية
- 06.06.2026 [11:23]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 06.06.2026 [10:58]
خبيرة روسية: انخفاض مستوى بحر الخزر مستمر نتيجة تزايد معدلات التبخر
- 05.06.2026 [20:32]
ندوة رفيعة المستوى في باكو تبحث مخاطر انخفاض منسوب بحر الخزر
- 05.06.2026 [20:07]
البنك المركزي الأذربيجاني ونظيره الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم في باكو
- 05.06.2026 [20:02]
افتتاح المعرض الخيري التقليدي الثاني والعشرين "كن ضياءً لغد طفل" في باكو
- 05.06.2026 [17:02]
الخارجية الأذربيجانية تفند ادعاءات CNN World بشأن استخدام أراضيها ضد إيران
- 05.06.2026 [16:52]
وزير الزراعة الاذربيجاني يزور تركيا
- 05.06.2026 [16:38]
الرئيس إلهام علييف يخصص مليون مانات للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم المصغرة
- 05.06.2026 [16:00]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة
- 05.06.2026 [15:51]
الرئيس إلهام علييف يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026
- 05.06.2026 [15:22]
منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الثانية في تاريخه
- 05.06.2026 [14:42]
باكو تستضيف "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026"
- 05.06.2026 [14:06]
الرئيس إلهام علييف يهنئ منتخب كرة القدم المصغرة بالفوز ببطولة أوروبا
- 05.06.2026 [12:19]
أذربيجان تستضيف اليوم العالمي للبيئة
- 05.06.2026 [11:35]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 05.06.2026 [11:22]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 05.06.2026 [11:15]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 05.06.2026 [11:04]
الرئيس الروسي: علاقاتنا مع أذربيجان تتسم بالعمق وتتطور بنجاح
- 05.06.2026 [09:28]
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران
- 04.06.2026 [21:01]
أذربيجان تصدر شحنة جديدة من المشتقات النفطية إلى أرمينيا
- 04.06.2026 [20:21]
وزير خارجية أذربيجان يستقبل سفير البرازيل الجديد لدى أذربيجان
- 04.06.2026 [19:59]
حفل تقديم أغنية جديدة مستوحاة من قصيدة ليلى علييفا في مركز باكو للكتاب
- 04.06.2026 [19:27]
البنك المركزي الأذربيجاني يستضيف اجتماع مجلس المصارف المركزية للدول التركية
- 04.06.2026 [18:44]
متحف أذربيجان الوطني للفنون يحتفل بذكرى تأسيسه التسعين
- 04.06.2026 [17:58]
مشروع "شاه دنيز" العملاق للغاز يحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسه
- 04.06.2026 [17:36]
ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مدرسة داخليّة بمناسبة اليوم الدولي للطفل
- 04.06.2026 [16:45]
أذربيجان تحيي الذكرى الخامسة لاستشهاد الصحفي محرم إبراهيموف
- 04.06.2026 [16:33]
تقديم تقاليد الأزياء في أذربيجان الغربية وقارس في أنقرة
- 04.06.2026 [16:25]
جودت يلماز: الممر الأوسط أصبح مسارا آمنا وضروريا للتجارة العالمية
- 04.06.2026 [16:24]
وفد من موظفي الخدمة العامة الأوزبك يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 04.06.2026 [16:08]
الحرس الثوري الإيراني دعا إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان
- 04.06.2026 [16:00]
نائب الوزير: زيادة تصدير الفواكه والخضروات من بين أهدافنا الرئيسية
- 04.06.2026 [15:36]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 04.06.2026 [15:00]
وفاة أكبر معمرة في أذربيجان عن عمر يناهز 136 عام
- 04.06.2026 [14:51]
مؤتمر "جسر الأخوة" يجمع عائلات الشهداء من أذربيجان وتركيا في مدينة أغدام
- 04.06.2026 [13:43]
رئيس وزراء أذربيجان يستقبل مشاركي اجتماع مجلس البنوك المركزية للدول التركية
- 04.06.2026 [13:30]
افتتاح معرض أذربيجان الدولي للمجوهرات في باكو
- 04.06.2026 [13:09]
جولة إعلامية إلى خزان سرسنك المائي في منطقة قراباغ الاقتصادي
- 04.06.2026 [12:45]
لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية
- 04.06.2026 [12:18]