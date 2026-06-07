انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 49 دولارا إلى 4316.3 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة انخفض بمقدار 2.42 دولار ليصل إلى 66.69 دولارا.