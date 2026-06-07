إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

تم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – ابريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أنه في تلك الفترة، تم تصدير سلع من أذربيجان إلى إيطاليا بقيمة 3 مليارات و709 مليون و589.52 ألف دولار. وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 9.81 في المائة أو 403 مليون و660.08 ألف دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واستوردت أذربيجان من إيطاليا سلعا بقيمة 153 مليون و889.28 ألف دولار وهو ما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 2.1 في المائة أو 3 ملايين و94.96 ألف دولار.

وشكّلت هذه المؤشرات 31.23 في المائة من إجمالي صادرات أذربيجان و2.79 في المائة من إجمالي وارداتها.

كما يُذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي صدّرت إليها أذربيجان أكبر كمية من المنتجات خلال أربعة أشهر هي إيطاليا (3 مليارات و709 مليون و589.52 ألف دولار) واليونان (336 مليون و604.47 ألف دولار) وبلغاريا (335 مليون و603.44 ألف دولار).