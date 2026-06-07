أيجان بيسييفا: الممر الأوسط يدخل مرحلة التطور الاستراتيجي

باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

صرحت رئيسة جمعية المرأة للنقل واللوجستيات في آسيا الوسطى والقوقاز أيجان بيسييفا لمراسلة وكالة أذرتاج بأن ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط يدخل حالياً مرحلة تطوير استراتيجي ويمتلك إمكانات هائلة ليصبح الممر الأساسي لتنويع التجارة بين أوروبا وآسيا.

وأشارت بيسييفا التي شاركت في معرض بحر الخزر للنقل والترانزيت المنعقد في باكو من 1 إلى 5 يونيو 2026 إلى أهمية دمج المقاربات القائمة على المساواة بين الجنسين في مبادرات النقل واللوجستيات، إلى جانب رفع جودة البرامج التعليمية والاستشارية والمهنية على طول المسار.

وأكدت أن تطوير الممر لا يتطلب تحديث البنية التحتية فحسب، بل ويستلزم تهيئة بيئة مهنية شاملة ومتنوعة لضمان استدامته وقدرته التنافسية الدولية على المدى الطويل أيضاً.

يذكر أن الممر الأوسط يربط آسيا بأوروبا عبر أراضي كازاخستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا.